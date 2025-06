Real Madrid accordo trovato con il River Plate per l'arrivo di Mastantuono Cosa cambia per l'Inter

Il calcio internazionale si infiamma: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il River Plate per l’acquisto di Franco Mastantuono, una mossa che scuote anche i piani dell’Inter. Ma cosa cambierà davvero per i nerazzurri? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa trattativa e le ripercussioni sul futuro del calcio italiano e spagnolo.

Franco Mastantuono sarà un nuovo calciatore del Real Madrid. I blancos hanno trovato un accordo con il River Plate, che prevede il pagamento. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Real Madrid, accordo trovato con il River Plate per l'arrivo di Mastantuono. Cosa cambia per l'Inter - Franco Mastantuono sarà un nuovo calciatore del Real Madrid. I blancos hanno trovato un accordo con il River Plate, che prevede il pagamento della clausola rescissoria. calciomercato.com scrive

"Real Madrid, accordo con Mastantuono del River: clausola super" - Il Real Madrid, che ha appena vinto ... prodotto della cantera del River Plate. Secondo quanto scrive AS, il Real avrebbe già raggiunto l'accordo con il centrocampista ma bisogna trovare ora ... Da corrieredellosport.it

Mastantuono vuole solo il Real Madrid: cosa cambia per il Mondiale per club (e l'Inter) - C`è un talento che molti addetti ai lavori considerano la risposta sudamericana a Lamine Yamal: si tratta di Franco Mastantuono. Nato nel 2007, come la stella del. Come scrive msn.com