Re Got Game | festival di pallacanestro a Piazza Prampolini con tornei e ospiti speciali

La città si trasforma in un’arena di emozioni e talento con il Re Got Game, il festival di pallacanestro che invade piazza Prampolini! Da martedì 10 a giovedì 12 giugno e ancora nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17, appassionati di basket di ogni età potranno vivere tornei coinvolgenti, ospiti speciali e momenti di puro sport. Un’occasione unica per respirare l’energia della pallacanestro e prepararsi al grande weekend del torneo 3x3 TOP FIP!

La palla a spicchi invade piazza Prampolini. Mios Fisioperformance e ASD Basket Reggio organizzano da martedì 10 a giovedì 12 giugno e ancora nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 il Re Got Game, un festival dedicato alla pallacanestro che farà da corollario al torneo 3×3 TOP del circuito ufficiale Fip previsto nel weekend. Un ricco programma di basket con tornei 3x3, 5x5 sia maschili che femminili, giovanili e senior; inoltre, sarà dedicato ampio spazio al baskin, il basket in carrozzina e il basket Special Olympic. Due gli eventi straordinari: ritorna in piazza il Torneo Gnaker, con partite di vecchie glorie che si affronteranno nell’evento solidale Gnaker Forever, e la partecipazione di una rappresentanza della Nazionale Femminile di basket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Re Got Game: festival di pallacanestro a Piazza Prampolini con tornei e ospiti speciali

