re carlo il dolce abbraccio alla cognata sophie per lui è una vera alleata

Il protocollo passa in secondo piano di fronte all’affetto più sincero. Così, ospiti del Royal Windsor Flower Show, Re Carlo e la cognata Sophie di Edimburgo, prima della doverosa referenza, si sono lasciati andare in uno spontaneo abbraccio, con tanto di bacio sulla guancia. L’ennesima dimostrazione di un’amicizia ormai decennale, che vede il Re fare grande affidamento sulla moglie del fratello minore, tanto nella sfera pubblica quanto in quella privata. L’abbraccio a Sophie di Edimburgo. La famiglia reale d’Inghilterra è stata ospite d’onore al Royal Windsor Flower Show, l’evento dedicato “al giardinaggio, alla natura, al cibo e all’artigianato tradizionale”. 🔗 Leggi su Dilei.it