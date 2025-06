Raspadori Juve l’attaccante del Napoli torna nei radar bianconeri! Il suo approdo tra le fila di Madama dipenderà da un fattore in particolare L’indiscrezione

Il mercato Juventus si infiamma con il ritorno di Giacomo Raspadori nei radar bianconeri. L’attaccante del Napoli potrebbe presto approdare a Torino, ma tutto dipenderà da un fattore cruciale: le trattative con il club partenopeo e le condizioni contrattuali. La volontà dei napoletani e l’interesse della Juventus potrebbero aprire uno scenario sorprendente. Resta da capire se questa suggestione diventerà realtà nelle prossime settimane.

Raspadori Juve, il nome dell'attaccante del Napoli torna di moda: tutto dipenderà da un aspetto in particolare. La situazione. La Gazzetta dello Sport ha fornito un importante aggiornamento di mercato Juventus. Il sogno è Gigio Donnarumma, ma si lavora anche a due nomi storicamente molto graditi alla Vecchia Signora. Uno dei due profili che i bianconeri starebbero vagliando è Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli era già nel mirino della Juve nella scorsa sessione invernale di calciomercato e adesso potrebbe tornare a essere un obiettivo sensibile. Tutto dipenderà dalle valutazioni di Antonio Conte.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Jonathan David, il Napoli alza l'offerta per sbarazzarsi della Juve e delle altre concorrenti Lo riferisce su "X" Alfredo Pedullà. L'attaccante sarà presto libero di legarsi al miglior offerente. La Juve vorrebbe provarci, ma ancora non c'è un in programma un incont

#Osimhen conteso tra l'Al-Hilal, la #Juve e il #Galatasaray Il futuro dell'attaccante nigeriano del #Napoli dovrà essere deciso a Bree, fondamentale sarà la sua volontà

Mercato Juventus, il big torna subito in Serie A? C’è l’annuncio dell’agente: svelato il futuro per la prossima stagione - Mercato Juventus, il big torna in Serie A? C’è l’annuncio del procuratore: novità in vista della prossima stagione. Cosa succede Enzo Raiola, procuratore di Gigio Donnarumma, ha annunciato che il suo ... Scrive juventusnews24.com

Osimhen torna a Napoli, De Laurentiis ha risposto agli arabi. Le ultime sulla Juventus - Victor Osimhen farà ritorno a Napoli ... all'attaccante nigeriano che tanto bene ha fatto con la maglia della compagine turca. Nelle scorse settimane è stato reso noto l'interesse della Juventus

David Juventus, il bomber canadese si espone nuovamente sul suo futuro: la scelta sembra indirizzata verso quel campionato! L'annuncio - David Juventus, il canadese torna a parlare del suo futuro: dalle sua parole traspare una preferenza per quel campionato! Uno dei nomi caldi per il calciomercato Juve è quello di Jonathan David, attac