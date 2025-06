Raspadori è stato vicinissimo all’Inter! Inzaghi lo sponsorizzava

Giacomo Raspadori, talento in crescita e da sempre sul taccuino delle grandi squadre, sembrava ormai pronto a vestire la maglia dell’Inter, con l’approvazione di Inzaghi. Tuttavia, un colpo di scena ha cambiato le carte in tavola: la separazione tra il tecnico e i nerazzurri ha fatto saltare tutto. Rivivi questa emozionante vicenda e scopri cosa avrebbe potuto essere.

Giacomo Raspadori è stato davvero a un passo dal vestire la maglia dell’Inter nell’ambito di un’operazione, orchestrata col Napoli, benedetta dall’allora tecnico Simone Inzaghi. L’addio del piacentino ha cambiato tutto. IL RETROSCENA – Giacomo Raspadori e l’Inter sono stati molto vicini all’intesa definitiva, poi saltata a causa della separazione dei nerazzurri da Simone Inzaghi. A confermarlo è stato il giornalista Fabrizio Romano, che dal suo canale Youtube ha parlato a chiare lettere di una trattativa a un passo dal realizzarsi. L’addio del tecnico piacentino, deciso e comunicato alla dirigenza meneghina all’indomani dell’amara sconfitta di Monaco contro il PSG per 0-5, ha stravolto le dinamiche fino a quel momento in gioco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Raspadori è stato vicinissimo all’Inter! Inzaghi lo sponsorizzava

