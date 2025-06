rapina violenta turista picchiato e rapinato sulla spiaggia

una scena che scuote la nostra comunità e ci ricorda quanto sia fondamentale rafforzare la sicurezza sui nostri territori. La tragica vicenda di questa turista, vittima di violenza e soprusi sulla spiaggia di Porto San Giorgio, ci spinge a riflettere sull’importanza di proteggerci e di vigilare affinché episodi del genere non si ripetano, restituendo così serenità e tranquillità a tutti coloro che scelgono le nostre coste come meta di svago.

Porto San Giorgio (Fermo), 8 giugno 2025 – Aveva scelto la nostra costa per qualche giorno di vacanza da trascorrere in serenità, invece l’altra sera quei momenti si sono trasformati nel suo peggiore incubo. Dopo aver cenato con alcuni amici, si è recato in spiaggia, si è seduto per guardare il mare e le stelle, ma poco dopo sarebbe stato accerchiato da una banda di giovanissimi che lo avrebbe picchiato, seviziato con un coltello e rapinato. E’ accaduto a Porto San Giorgio, in spiaggia, poco dopo la mezzanotte e vittima della brutale aggressione è stato un 32enne di Modena che si trovava in vacanza in una piccola struttura ricettiva del posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it