Rap e Amat stroncate dall' Agcm? Il sindaco | Parere strumentalizzato e dati superati

In merito alle rilevazioni riportate dall’Agcm sulle società partecipate del Comune, è deludente constatare come il fatto sia stato incautamente e politicamente strumentalizzato, alimentando polemiche infondate. Tuttavia, i dati forniti sono ormai superati e non rispecchiano più la realtà attuale. È importante quindi affrontare il tema con oggettività e responsabilità, affinché si possa lavorare per un miglioramento concreto e duraturo delle nostre realtà comunali.

"In merito alle rilevazioni riportate dall'Agcm sullo stato delle società partecipate del Comune, spiace constatare che il fatto sia stato incautamente e politicamente strumentalizzato, specie da parte chi, allora maggioranza in Consiglio comunale, ha contribuito, negli anni trascorsi, a ridurre.

