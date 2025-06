Ranieri la Figc sta insistendo Lui è orientato a rispettare l’impegno con la Roma ma è combattuto Sky

Claudio Ranieri si trova al centro di un dilemma epico: la Federcalcio insiste, ma il cuore dell’ex allenatore della Roma è ancora con i giallorossi. Rimanere fedele all’impegno con i Friedkin o abbracciare l’onore di guidare la Nazionale? Una scelta difficile tra passione e dovere, che potrebbe cambiare le sorti del calcio italiano. E voi, cosa fareste al suo posto?

La Federcalcio – informa Sky Sport – sta insistendo con Claudio Ranieri. L’ex allenatore della Roma, che ora ha assunto un nuovo incarico nel club giallorosso, sarebbe orientato a rimanere con i Friedkin. Ma è ovviamente combattuto. Aggiungiamo: ma come si fa a rinunciare la panchina della Nazionale? Per di più per fare da badante a Gasperini. ULTIM’ORA NAZIONALE La FIGC sta insistendo per convincere Ranieri Orientato a rispetto impegno Roma ma combattuto #SkySport #Italia — skysport (@SkySport) June 8, 2025 Claudio Ranieri è il nuovo Mario Monti, la Nazionale ha riportato lo spread oltre 500 i punti (il Napolista – Giuseppe Alberto Falci). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ranieri, la Figc sta insistendo. Lui è orientato a rispettare l’impegno con la Roma ma è combattuto (Sky)

