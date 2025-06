Ranieri Italia | la FIGC insiste vogliono l’ex Juventus al posto di Spalletti Ma l’intenzione del tecnico sarebbe quella di… Spunta anche uno scenario a sorpresa

Clima di grande fermento sulla panchina azzurra: la FIGC insiste per affidare la Nazionale a Ranieri, preferendolo a Spalletti. Tuttavia, il tecnico romano avrebbe un’altra idea in mente e spunta anche uno scenario a sorpresa. In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale, il futuro della nostra rappresentativa nazionale si gioca tra colpi di scena e strategie sorprendenti. La partita è aperta, e i prossimi giorni saranno decisivi.

Ranieri Italia: la FIGC insiste per averlo sulla panchina azzurra al posto di Spalletti. Ma l’intenzione del tecnico sarebbe quella di.. Dopo l’addio a Luciano Spalletti, la Nazionale italiana è ufficialmente alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. Tra i profili più accreditati per guidare gli azzurri spiccano i nomi di Stefano Pioli e Claudio Ranieri, con quest’ultimo che sembrerebbe essere il preferito del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. La Federazione, infatti, ha già avviato i contatti con Ranieri e continuerà a insistere per provare a convincerlo. L’ex allenatore di Roma e Cagliari, però, è profondamente legato al progetto giallorosso e vorrebbe onorare l’impegno assunto con il club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ranieri Italia: la FIGC insiste, vogliono l’ex Juventus al posto di Spalletti. Ma l’intenzione del tecnico sarebbe quella di… Spunta anche uno scenario a sorpresa

In questa notizia si parla di: Spalletti Tecnico Italia Figc

Napoli e il 4° Scudetto, silenzio da Luciano Spalletti: nessun post celebrativo dall’ex tecnico azzurro - Il Napoli ha conquistato il suo quarto Scudetto, trionfando contro il Cagliari in un'atmosfera di festa e gioia collettiva.

LUCIANO SPALLETTI ESONERATO Il commissario tecnico comunica in conferenza stampa che, dopo un colloquio con Gravina, le strade con la Nazionale si separeranno dopo Italia-Moldova ? #FIGC #Spalletti Partecipa alla discussione

Nella giornata di martedì ci sarà un confronto tra il Presidente della Figc Gabriele #Gravina e Luciano #Spalletti. A forte rischio la posizione del Commissario Tecnico dell’Italia! [@MatteMoretto] Partecipa alla discussione

Caos Italia, Gravina fa fuori Spalletti ma si conferma: “Non mi dimetto” - Caos totale per la Nazionale italiana. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha annunciato di essere stato esonerato e che quella contro la Moldova sarà la sua ultima partita da ct degli Azzurri. Un ... Segnala tuttosport.com

Italia: Spalletti esonerato, Gravina ha già deciso il nuovo ct - L’avventura del commissario tecnico sulla panchina azzurra è praticamente finita. E il presidente della FIGC ha un nome ben chiaro in testa Luciano Spalletti non è più il commissario tecnico dell’Ital ... Segnala calciomercatoweb.it

Italia, il percorso di Spalletti è finito: tutte le tappe che hanno portato alla separazione - è finita – o sta per terminare – l`avventura di Luciano Spalletti da Commissario Tecnico della Nazionale italiana. Come comunicato dallo stesso CT nella conferenza. Come scrive calciomercato.com