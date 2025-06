Ranieri il garante della nuova Roma | Sir Claudio al centro del progetto

Claudio Ranieri si conferma il cuore pulsante della rinascita della Roma, assumendo il ruolo di garante del progetto e dimostrando che, senza la sua guida decisa, tutto il resto rischia di crollare. Con parole ferme e azioni concrete, il tecnico si erge a figura centrale, pronto a plasmare il futuro giallorosso e a consolidare la sua leadership nel nuovo ciclo che sta per nascere.

" Se non decido me ne vado". Parole nette, come sempre. Claudio Ranieri non ha mai avuto dubbi sulla sua fedeltà alla Roma, ma ha voluto fin da subito chiarire quanto fosse fondamentale un ruolo centrale, attivo e decisionale. E nel giro di poche settimane, quelle dichiarazioni si sono trasformate in azioni concrete. Come racconta Il Tempo, il nuovo ciclo giallorosso è già segnato dal peso delle scelte dell'ex allenatore, oggi vero e proprio perno della strategia societaria. Gasperini la prima scelta di Ranieri. Da quell'incontro a Londra dello scorso novembre, Ranieri è diventato il riferimento diretto della famiglia Friedkin.

