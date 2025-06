Ranieri si configura come il candidato più probabile per prendere il posto di Spalletti alla guida dell’Italia, ma la sua attuale forte dedizione alla Roma rappresenta un ostacolo significativo. Gravina sta tentando di convincerlo, consapevole dell’esperienza e della saggezza che potrebbe portare in Nazionale. La decisione finale dipenderà dalla volontà di Ranieri di abbandonare l’impegno con i giallorossi e accettare questa sfida emozionante.

Ranieri è il primo nome per il dopo Spalletti, Gravina sta facendo il tentativo con lui (Sky Sport) Ranieri è ora in pole per diventare il ct dell’Italia. A Sky Sport parlano della successione di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale: «A proposito di Ranieri, sicuramente stanno facendo tentativo, hanno fatto tentativo, ma il suo impegno con la Roma è molto forte, è coinvolto. Per questo Ranieri ha molti dubbi nel mollare la Roma, nel lasciare la Roma, anche perché l’ha scelto lui Gasperini, forse si troverebbe in imbarazzo anche con lo stesso Gasperini. La tentazione è chiaro che c’è. Vi ribadiamo che il primo nome è Ranieri, c’è anche Pioli come soluzione a portata di mano, per gli altri ex, da Gattuso Cannavaro a dD Rossi, non ci sono riscontri». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it