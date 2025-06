Ranieri dovrebbe essere simbolo di serietà il doppio incarico aggiungerebbe grottesco a grottesco

Claudio Ranieri rappresenta un simbolo di serietà e dedizione nel calcio italiano, un riferimento di garbo e competenza. Tuttavia, il suo coinvolgimento in un doppio incarico rischia di trasformare questa immagine in qualcosa di grottesco, minando la credibilità e l'equilibrio della sua figura. La sua scelta di una strada chiara e rispettosa dovrebbe essere prioritaria, per mantenere intatta quella stima che ha costruito nel tempo.

Claudio Ranieri è il nome ideale per la guida della Nazionale. Qua al Napolista lo abbiamo lanciato al triplice fischio finale di Norvegia-Italia. Ma immaginavamo che lui potesse esserne fiero, orgoglioso. Mai avremmo immaginato un pomeriggioserata come quelli di oggi. Col tecnico che è incerto sul da farsi perché ha preso un impegno con la Roma. A tutto questo aggiungiamo il romanismo che è insorto contro l’ipotesi Ranieri ct: la verità è che temono servi loro un allenatore alla terza giornata, il tasso di fiducia nei confronti di Gasperini è meno quindici (a voler essere magnanimi, anche perché Gasperini è come i peperoni, difficile da digerire per i tifosi della Magica). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ranieri dovrebbe essere simbolo di serietà, il doppio incarico aggiungerebbe grottesco a grottesco

