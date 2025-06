Ranica 70enne muore schiacciato dal suo trattore

Un tragico incidente scuote Ranica: un uomo di 70 anni perde la vita dopo essere stato schiacciato dal suo trattore. Mentre lavorava nel suo terreno di proprietà , un malore improvviso potrebbe aver causato la fatale caduta, lasciando tutti senza parole. Nonostante i tentativi di soccorso, il dramma si è consumato in pochi attimi, lasciando un vuoto in tutta la comunità . Nonostante le indagini siano ancora in corso, questo episodio ci ricorda quanto sia preziosa la sicurezza durante le attività agricole.

Ranica. Un uomo di 70 anni è morto schiacciato dal suo trattore intorno alle 15 di domenica 8 giugno, in via Zanino Colle. Il dramma si è consumato all’interno di un terreno di sua proprietĂ , all’interno del quale stava lavorando, a bordo del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, all’improvviso, probabilmente a causa di un malore, il 70enne sarebbe caduto dal trattore, per poi essere schiacciato dalla ruota. Nonostante l’intervento dei soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza e due automediche, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ranica, 70enne muore schiacciato dal suo trattore

