Rally Italia Sardegna | vittoria di Ogier e Landais sei successi in sei gare per Toyota nel Wrc

Il Rally Italia Sardegna si conferma terreno di trionfi per Toyota, con Ogier e Landais che conquistano la sesta vittoria in sei gare del WRC, regalando all’otto volte campione del mondo il suo quinto successo nella tappa italiana. La sfida tra le eccellenze del rallyworld si infiamma: Tanak (Hyundai) sfiora il podio, mentre Daprà incanta nel WRC-2. Un appuntamento imperdibile che dimostra quanto il motorsport sappia emozionare gli appassionati di tutto il mondo.

Quinto successo in carriera nella tappa italiana della serie iridata per l'otto volte campione del mondo, con Toyota che allunga a sei le vittorie in questa stagione. Secondo posto per l'estone Ott Tanak (Hyundai), vincitore della scorsa edizione. Nel Wrc-2 podio per Roberto Daprà. 🔗 Leggi su Gazzetta.it