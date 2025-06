Rally Italia Sardegna | Cea Squadra Corse garantisce sicurezza nei percorsi sterrati

In occasione della 22esima edizione del Rally Italia Sardegna, tappa italiana del Campionato del Mondo Rally wrc, Cea Squadra Corse di Savignano sul Rubicone è ancora una volta presente lungo i percorsi sterrati della Gallura e del Monte Acuto per garantire la sicurezza della manifestazione. Con 16 prove speciali su sterrato per oltre 320 chilometri cronometrati, il tracciato si snoda tra paesaggi unici e scenari di grande suggestione. L'arrivo è previsto a Olbia, oggi, alle 16, con la cerimonia del podio. In uno scenario tanto affascinante quanto impegnativo, Cea Squadra Corse assicura il proprio contributo con una squadra composta da 22 operatori altamente specializzati e 11 mezzi attrezzati, pronti a intervenire con la massima professionalitĂ in caso di incidente.

In questa notizia si parla di: Rally Squadra Corse Italia

