Rajae Bezzaz | Ho aspettato 25 anni per votare Il referendum è una possibilità non sprechiamola La cittadinanza è un diritto non un premio

Rajae Bezzaz, con oltre venticinque anni di attesa, ci ricorda che votare è un diritto fondamentale da non sprecare. La sua intensa attività, tra cinema, teatro e attivismo sociale, evidenzia come l’arte possa essere uno strumento potente per il cambiamento. Oggi Rajae si impegna su più fronti, portando in scena storie che ispirano e sensibilizzano: perché ogni voce conta e l’azione civile inizia dal nostro esempio.

Cinema, teatro, attivismo e racconto sociale: l'impegno di Rajae Bezzaz oggi si muove su più fronti, tra arte e realtà. È protagonista del cortometraggio Ultima.

