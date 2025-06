Rai sul sicuro con Don Matteo | ecco le cifre

Rai sul sicuro con Don Matteo, il sacerdote detective che conquista ancora il pubblico italiano. La produzione, anche in replica, continua a brillare nei cuori degli spettatori, mantenendo incollati davanti allo schermo milioni di telespettatori. Con numeri da record e una formula vincente, questa serie si conferma un vero pilastro della televisione nostrana. Ecco le cifre che dimostrano quanto Don Matteo sia sinonimo di successo e fiducia per la Rai.

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Don Matteo 13” - Rai 1) Ancora una volta “Don Matteo”, seppur con le repliche della stagione 13, porta a casa un ottimo risultato aggiudicandosi la prima serata del giovedì. La puntata “Il sacrificio della regina”, andata in onda in prima tv nell’aprile 2022, anche due giorni fa ha riscosso ampio successo d’ascolti con 2,5 milioni di teste e il 15.8% di share. Don MatteoTerence Hill indaga sulla scomparsa di una giovane campionessa di scacchi, Olga, ragazza adottata e alla quale è molto legata Natalina, la perpetua del pretedetective; intanto continua la tormentata storia d’amore tra la capitana Anna Olivieri e il pm Marco Nardi, con lui che, per riconquistarla, cerca di farla ingelosire con l’aiuto del simpatico maresciallo Cecchini (Nino Frassica). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rai, sul sicuro con Don Matteo: ecco le cifre

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Matteo Sicuro Ecco Cifre

Matteo Ricci sicuro: «Vinceremo anche se ci faranno votare a Ferragosto» - Matteo Ricci, candidato del centrosinistra alla presidenza delle Marche, si mostra determinato e fiducioso: «Vinceremo anche se ci faranno votare a Ferragosto».

Moretto – L’Inter riscatta Zalewski, cifre e dettagli! Affondo per Luis Henrique, le ultimissime Partecipa alla discussione

Matteo sventola cifre e numeri. Ma la ripresa ancora non c'è - Roma - Si chiude un anno poco felice per Matteo Renzi. A costo di rischiare ... dall'inizio del 2015», ha spiegato. Tradotto in cifre, il Pil italiano nel 2015 dovrebbe crescere dello 0,8%. Riporta ilgiornale.it

THIS IS WHY EATING HEALTHY ? LOSE WEIGHT!!