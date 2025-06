Rai | lunedì 9 giugno assemblea aperta di Unirai su accordo nuove assunzioni

Lunedì 9 giugno alle 16, Unirai apre le porte a un’assemblea online per svelare i dettagli dell’accordo con Rai sulle 127 nuove assunzioni attraverso una selezione interna. Un’occasione unica per ascoltare direttamente Francesco Palese, segretario del sindacato, e il direttivo, per capire come questa iniziativa possa aprire nuove prospettive professionali nel settore radiotelevisivo. Non perdere l’opportunità di essere parte del cambiamento: la partecipazione è aperta a tutti.

Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – I dettagli dell’accordo Rai – Unirai sulla selezione interna per 127 assunzioni saranno illustrati nel corso di un’assemblea on line aperta a tutti che si terrà lunedì 9 giugno dalle ore 16. Sul sito unirai.it le istruzioni per partecipare. Presente il segretario del sindacato Francesco Palese con il direttivo. “Come abbiamo sempre sostenuto – afferma Palese – questo primo accordo non esaurisce il nostro impegno per garantire a tutti i colleghi che ne hanno diritto il giusto contratto”. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Rai: lunedì 9 giugno assemblea aperta di Unirai su accordo nuove assunzioni

Accordo Rai-Unirai, 127 assunzioni di giornalisti - Un passo importante per rafforzare l'informazione locale: la Rai ha firmato un accordo con Unirai Figec Cisal che prevede 127 assunzioni di giornalisti, con l'obiettivo di colmare i vuoti nelle redazioni regionali.

