Ragazzo preso a coltellate in spiaggia muore in ospedale | choc tra i bagnanti di Varcaturo

Un’ombra di tragedia ha scosso la spiaggia di Varcaturo, dove un ragazzo è stato gravemente ferito a coltellate e, nonostante i tentativi di salvarlo, ha perso la vita in ospedale. Il dramma ha lasciato sgomenti i bagnanti, testimoni di un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza e sulla convivenza civile. La vicenda si sta rapidamente sviluppando, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno 2025 in un lido balneare del litorale tra Varcaturo e Castel Volturno. Intorno alle 13, presso lo stabilimento Palma Rey, in seguito.

Il declino non si arresta senza decisioni forti. L’Italia è solamente qualche anno indietro la Francia. Ma gli episodi non mancano. L’ultimo questa mattina a Roma accoltellato e in fin di vita un ragazzo. Domani tutto dimenticato fino alla prossima tragedia. Partecipa alla discussione

Nicola Mirti, ucciso a coltellate a Varcaturo. Il sindaco di Mugnano: «Atto vile e inaccettabile» - «Una tragedia che ci lascia senza parole». Inizia così il messaggio diffuso sui social dal sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro a poche ore dalla notizia della morte di ...

