Ragazzo preso a coltellate in spiaggia muore in ospedale | choc tra i bagnanti di Varcaturo e Castel Volturno

Una tranquilla giornata di mare si trasforma in tragedia: un ragazzo è stato accoltellato e, nonostante i tentativi di salvarlo, è morto in ospedale. Lo choc è palpabile tra i bagnanti di Varcaturo e Castel Volturno, sconvolti da un episodio così violento che ha scosso l’intera comunità. La polizia indaga per chiarire le dinamiche di questa drammatica vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso nel ricordo di un pomeriggio che nessuno dimenticherà.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno 2025 in un lido balneare del litorale tra Varcaturo e Castel Volturno. Intorno alle 13, in seguito a una lite scaturita per futili. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Ragazzo preso a coltellate in spiaggia, muore in ospedale: choc tra i bagnanti di Varcaturo e Castel Volturno

