ragazzo ferito a un polpaccio in strada a carmagnola trasportato in ospedale

Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso nel cuore di Carmagnola dopo una ferita al polpaccio avvenuta in modo misterioso. L’intervento ha sollevato molte domande: si tratta davvero di un'aggressione, o qualcosa di più complicato? Mentre la comunità si interroga sull’accaduto, le autorità cercano di fare chiarezza sulla vicenda. La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri a prima vista.

Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso in piazza IV Martiri a Carmagnola nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 giugno 2025, per una ferita da arma da taglio al polpaccio. Dai primissimi riscontri, però, non si tratterebbe di un'aggressione ma il giovane si sarebbe provocato la lesione da solo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it