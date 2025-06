Ragazzo di 18 anni muore accoltellato a Marina di Varcaturo dopo un litigio

Tragedia a Marina di Varcaturo: un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo un brutale accoltellamento avvenuto durante un litigio per futili motivi. L'episodio, scaturito in una struttura balneare al confine tra Giugliano e Castel Volturno, ha sconvolto la comunitĂ . Mentre le forze dell'ordine indagano, si apre un doloroso interrogativo su violenza e prevenzione che richiedono risposte immediate e concrete.

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio per futili motivi scoppiato in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, al confine tra i comuni di Giugliano (Napoli) e Castel Volturno (Caserta). L'episodio si è verificato poco dopo le 13. Il giovane è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava di passaggio morendo dopo circa un'ora di agonia. Fatali due fendenti al torace. Indagini sono in corso per definire la dinamica dei fatti e i responsabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ragazzo di 18 anni muore accoltellato a Marina di Varcaturo dopo un litigio

