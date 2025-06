Ragazzini minacciano vigilanti nella movida | spuntano i coltelli

La movida di Caserta si anima con un episodio inquietante: ragazzini armati di coltelli minacciano le guardie di sicurezza, che avevano semplicemente chiesto loro di rispettare la tranquillità dei passanti e degli avventori. Un gesto che scuote la serenità del centro cittadino e riaccende il dibattito sulla sicurezza nei locali. La situazione richiede interventi immediati, affinché la notte possa tornare a essere un momento di divertimento senza paure.

Ragazzi armati di coltello tentano di aggredire le guardie del corpo della Security Angel solo per aver intimato loro di 'non dare fastidio' a passanti e avventori dei locali limitrofi. È quanto accaduto a Caserta, tra via Ferrante e via Mazzini, dove un gruppetto di ragazzi arabi e indiani. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ragazzini minacciano vigilanti nella movida: spuntano i coltelli

