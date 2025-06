Rafa Marin | Come si vive il calcio a Napoli è una cosa unica quattro giorni di festeggiamenti

A Napoli, il calcio non è solo uno sport, ma una vera e propria passione che coinvolge tutta la città in emozioni uniche. Rafa Marin, protagonista di questo straordinario scudetto, descrive quei giorni come una follia di gioia e dedizione, un’intensa celebrazione che ha fatto vibrare le strade partenopee. Quattro giorni di festeggiamenti senza sosta, un’esplosione di entusiasmo che testimonia quanto il calcio sia cuore e anima di Napoli.

Rafa Marin ha rilasciato alcune dichiarazioni a Teledeporte dal ritiro con la Spagna Under 21. Il difensore del Napoli ha parlato dello scudetto vinto quest’anno con gli azzurri. Rafa Marin: «Questo scudetto col Napoli è stato sofferto e vissuto come una follia». Le dichiarazioni al canale tv sportivo riportate dal sito di Alfredo Pedullà: « La verità è che sono stati 3-4 giorni senza sosta: festeggiamenti, il bus con la gente, le feste con la squadra con le famiglie e l’allenatore. E’ stata una sensazione unica, invidiabile. Questo scudetto il Napoli ha già avuto la fortuna di vincerlo quattro volte, due negli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Rafa Marin: «Come si vive il calcio a Napoli è una cosa unica, quattro giorni di festeggiamenti»

