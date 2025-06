Radu giocherà in Europa League? Offerta da un club di Liga – Sky

Andrei Ionut Radu si prepara a vivere una nuova sfida in Europa League, questa volta con un club di Liga. Dopo le esperienze in Francia e Inghilterra, il portiere romeno si appresta a lasciare Venezia per un’avventura internazionale che promette emozioni e opportunità uniche. Una svolta importante nella sua carriera, pronta a scrivere un capitolo ricco di successi…

L’ex Inter Andrei Ionut Radu, ceduto a titolo gratuito al Venezia a gennaio, lascerà la Laguna come confermato peraltro dal DS Antonelli qualche settimana fa. C’è un’offerta dalla Liga. NUOVA ESPERIENZA IN ARRIVO – Per Radu potrebbe iniziare un’altra avventura fuori dall’Italia, dopo quelle non proprio fortunate in Francia con l’Auxerre e poi quella in Inghilterra al Bournemouth, dove ha fatto da secondo all’ex Juventus Neto. Il portiere rumeno a gennaio è stato ceduto dall’Inter a titolo gratuito al Venezia. In Laguna ha sostituito bene Filip Stankovic, infortunato, ma non è riuscito comunque con le sue parate a salvare la squadra di Eusebio Di Francesco. 🔗 Leggi su Inter-news.it