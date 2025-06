raccolta rifiuti sì alle isole tecnologiche

In un mondo che evolve verso soluzioni sostenibili, il Borgo Marinaro si prepara a rivoluzionare la gestione dei rifiuti con l’introduzione delle isole tecnologiche. Questa innovazione promette un servizio più efficiente e rispettoso dell’ambiente, coinvolgendo sia cittadini che attività commerciali. L’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente annuncia che, già questa settimana, saranno consegnate le apposite...

Cambiamenti in vista per la raccolta dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche del Borgo Marinaro. In pratica, scomparirà il servizio di raccolta porta a porta per essere sostituito dalle isole tecnologiche. "La novità sono proprio queste isole tecnologiche che saranno a servizio sia delle attività commerciali, sia dei cittadini – spiega l'assessore all'ambiente Maria Laura Bracalente -. Verranno consegnate in settimana le apposite tessere e, in pratica, ogni cittadino potrà buttare l'immondizia in qualsiasi ora (non la sera, nel rispetto della quiete pubblica) di ogni giorno. Lo svuotamento sarà giornaliero, anche la domenica, e se ce ne fosse bisogno, anche più volte al giorno, grazie al sensore di riempimento".