FOLIGNO Torna stasera la tanto attesa " Gara dei Tamburini ". Sarà l'occasione per vedere i gruppi dei dieci Rioni e quello dell' Ente Giostra sfidarsi per la conquista dell'ambito " Pistillo d'Argento ". L'edizione del 2024 era stata vinta dal Rione Spada. L'appuntamento è alle 17,30 in Piazza della Repubblica che torna ad essere il naturale scenario dell'evento. Oltre alla gara, si potrà assistere alle prove ufficiali "del Suono Unico" momento in cui tutte le compagini dei tamburini suoneranno all'unisono quella che è ormai la "colona sonora" ufficiale della manifestazione. La Giuria sarà composta da Antonio Diotallevi (fagottista e compositore diplomatosi al Conservatorio "Morlacchi" di Perugia.

Quintana di Foligno | Gara tamburini 2024 - Rione Spada 1º classificato