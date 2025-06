qui siamo ancora una bella comunità

rendendo Castel Del Rio un luogo speciale, dove ogni volto racconta una storia e ogni sorriso rafforza il nostro senso di appartenenza. Qui, la comunità non è solo un insieme di case, ma un vero e proprio cuore pulsante di affetto e tradizioni che continuano a vivere forte nel tempo. È questa la bellezza di stare in un posto dove, più che un paese, si respira un autentico sentimento di casa.

"Sono davvero felice di vivere qui da più di cinquanta anni, perché questa è una realtà in cui si sta davvero bene" dice Gianni Gamberini, storico residente di Castel Del Rio. Con un sorriso, Gamberini racconta il suo legame con la comunità, verso la quale prova un fortissimo affetto. "È cambiato tanto nel tempo, ma lo spirito del paese è rimasto lo stesso – continua –, la gente si conosce, ci si saluta, c’è ancora quel senso di vicinato che altrove si è perso. Per non parlare del clima, che a differenza di altre zone è sempre ottimo, fresco e ventilato anche nelle serate estive più calde" conclude. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it