qui è tutto gratis ma ci sono costi

La chiesa di San Filippo Neri, la sagrestia e l’oratorio, in pieno centro storico, sono gestiti dalla Confraternita del Santissimo Sacramento e a tenerla aperta per i visitatori pensa in particolare l’attivissimo vice priore, Fulvio Bonfigli. "Sono sempre disponibile ad aprire la chiesa quando me lo chiedono, tengo aperta spontaneamente ogni qual volta ci sono eventi in centro storico, per consentire le visite, sempre gratuite. Il fatto è che per tenerla aperta ci sono dei costi vivi da sostenere, soprattutto per le utenze. Occorrono anche persone che si occupino delle aperture – dice Bonfigli - ma se l’amministrazione vorrà organizzare aperture in linea con le altre strutture museali, anche gratis, sediamoci e parliamone". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it