Quell’anno ha segnato un punto di svolta, con il cuore in valigia e un trapianto che ha ridato vita. Giuliano Losi, protagonista di questa incredibile rinascita, descrive quel momento come una vera e propria nascita seconda. Ora, con il cuore battente di nuovo, si dedica alle sue passioni, tra amici e natura, dimostrando che ogni giorno può essere una nuova partenza. E la sua storia continua a ispirare chi crede nella speranza.

LA STORIA. Giuliano Losi: «È stato come nascere una seconda volta». Ora va in montagna con gli amici di «A spasso con Luisa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Quell’anno con «il cuore in valigia». «Poi il trapianto e di nuovo il battito...»

Quell’anno con «il cuore in valigia». «Poi il trapianto e di nuovo il battito...» - Quasi un anno trascorso vivendo con «il cuore in valigia», un trapianto arrivato in extremis all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Un percorso affrontato con una volontà di ferro che gli ha permesso di ... Come scrive ecodibergamo.it

