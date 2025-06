Quel pazzo venerdì sempre più pazzo | trailer del sequel di Quel pazzo venerdì

Preparatevi a rivivere il caos e le risate con il nuovo trailer di "Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo", il sequel tanto atteso che promette di farci scoppiare dal ridere. Dopo oltre due decenni, Anna e la famiglia Coleman tornano in un’avventura ancora più divertente e imprevedibile. L’estate si preannuncia esplosiva: siete pronti a scoprire cosa succederà questa volta? La follia è assicurata!

È finalmente arrivato il primo trailer ufficiale del sequel di Quel pazzo venerdì, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo. In uscita quest’estate, Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo riunisce gli spettatori con la famiglia Coleman mentre Anna ( Lindsay Lohan ) si prepara per il suo imminente matrimonio, 22 anni dopo che lei e sua madre si sono scambiate i corpi e hanno imparato a mettersi nei panni l’una dell’altra. La storia però ama ripetersi, perché questa volta è la figlia di Anna a non essere contenta del matrimonio della madre, e insieme alla sua futura sorellastra escogita un piano per separare i genitori. 🔗 Leggi su Cinefilos.it