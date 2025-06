Quei 300 milioni di euro che servono per sistemare tutte le scuole di Monza ma non ci sono

A Monza, le scuole storiche di oltre 60 anni attendono con urgenza interventi di manutenzione, ma i fondi necessari, pari a 300 milioni di euro, sono ancora irraggiungibili. Un investimento fondamentale per garantire ambienti sicuri e moderni ai nostri studenti, ma attualmente manca questa risorsa cruciale. La domanda che si pone è: come possiamo garantire un futuro migliore se non investiamo nel presente?

A Monza ci sono oltre 40 scuole, con un’etĂ media di almeno sessant’anni, che risentono del passare del tempo. Per rimetterle a posto, con gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, servono almeno 300 milioni di euro, ma il Comune non li ha. Lo ha riferito l’assessore Marco. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Quei 300 milioni di euro che servono per sistemare tutte le scuole di Monza (ma non ci sono)

