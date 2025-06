quegli attacchi alla dc e la diversità rispetto all oggi il commento di merlo

critica oggi il governo dovrebbe riflettere sulle ferite aperte e sulle ingiustizie subite dalla Democrazia Cristiana, simbolo di un passato che ha plasmato l’Italia. Ricordare quelle vicende ci permette di comprendere meglio il contesto storico e politico, evitando generalizzazioni e stereotipi. Solo così possiamo costruire un dibattito più equilibrato, rispettoso e consapevole delle radici della nostra Repubblica.

Quando leggo commenti e opinioni sugli attacchi politici e personali all’attuale governo – cosa del tutto legittima e scontata in un sistema democratico e in qualsiasi fase storica – non possiamo e non dobbiamo dimenticare il “trattamento” che ha subito la Democrazia Cristiana e, con essa, i suoi principali leader e statisti, nella una lunga, ricca e feconda esperienza politica e di governo. Non lo possiamo dimenticare perché la sinistra che all’epoca individuava nella Dc l’obiettivo politico da abbattere in tutti i modi e con qualsiasi mezzo a disposizione – il Pci, innanzitutto, ma con il Pci tutti i gruppi dell’estremismo della sinistra extraparlamentare – trovava proprio in quel partito una roccaforte democratica e con un progetto politico che non era a?atto facile da scalfire. 🔗 Leggi su Formiche.net