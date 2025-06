Quattro incidenti Due centauri in ospedale

Sabato drammatico sulle strade della Maremma, con quattro incidenti che hanno coinvolto due centauri ricoverati in ospedale. A Arcidosso, lungo la provinciale del Monte Amiata, un uomo di 32 anni è stato soccorso dopo una caduta dalla moto, mentre altri episodi richiedevano l'intervento di forze di emergenza e vigili del fuoco per garantire la sicurezza. La cronaca di questa giornata evidenzia quanto sia importante guidare con prudenza e attenzione.

GROSSETO Sabato di incidenti stradali sulle strade maremmane: lungo la strada provinciale del Monte Amiata, in località Capenti, nel comune di Arcidosso il 118 ha attivato i soccorsi per un centauro ferito a seguito di una caduta dalla moto. Sul posto automedica di Castel del Piano e un'ambulanza della Misericordia, sempre da Castel del Piano. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. L'uomo, 32 anni, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato all'ospedale di Grosseto non in pericolo di vita. Brutto incidente in bicicletta ieri alle 9 sulla strada dell'olivone, nel comune di Semproniano.

In questa notizia si parla di: Incidenti Ospedale Quattro Centauri

