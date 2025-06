Quanto si risparmia con una casa green?

Scopri quanto può davvero risparmiare la tua famiglia investendo in una casa green. I ricercatori di Enea hanno analizzato i costi di impianti di riscaldamento e raffreddamento nelle principali città italiane, confrontando le soluzioni tradizionali con opzioni più sostenibili ed efficienti. La differenza potrebbe sorprenderti: passare a una casa green non solo riduce l’impatto ambientale, ma anche le bollette. Ecco come un investimento intelligente può trasformare il tuo stile di vita.

I ricercatori dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile ( Enea ) hanno simulato il costo di diversi impianti di riscaldamento e raffreddamento nelle maggiori città delle tre zone climatiche italiane in cui risiedono più persone, Napoli (zona C), Roma (zona D) e Milano (zona E). Il confronto è tra uno stato considerato iniziale, con una caldaia tradizionale a gas e nessun raffreddamento estivo, la situazione più comune in buona parte delle case italiane, uno stato intermedio, con una caldaia a condensazione e un sistema di raffrescamento trial split, e infine uno stato da casa green, con una pompa di calore aria-acqua e fan coil, che unisce condizionamento e riscaldamento in un unico impianto.

