Quanto ha pagato l'Inter Luis Henrique

Quanto ha pagato l`Inter Luis Henrique Dopo qualche settimana di trattative, Marsiglia e Inter hanno chiuso il trasferimento di Luis Henrique.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Luis Henrique-Inter ci siamo! "Here we go" di Fabrizio Romano sui suoi canali social che annuncia l'approdo dell'esterno brasiliano in nerazzurro ? Pronto un quinquennale per il giocatore, con un affare da 25 milioni complessivi #LuisHenrique #Inte

Luis Henrique all'Inter, c'è l'accordo! Intersa verbale per l'arrivo dell'esterno brasiliano in nerazzurro dall'OM. Accordo da 25 mln, in attesa di definire le condizioni di pagamento. Contratto di 5 anni, pronto per il Mondiale per Club. (@FabrizioRomano) #TeamO

Calcio e Finanza - L'Inter ufficializza Luis Henrique: l'impatto dell'operazione a bilancio - Luis Henrique è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Si tratta del secondo acquisto del club nerazzurro, dopo quello di Sucic, in vista del Mondiale per Club sotto la guida ... Secondo msn.com

Luis Henrique è nerazzurro: l’Inter ufficializza il secondo colpo estivo - Dalla punta estrema del Brasile alle luci dell’Europa, il lungo viaggio di un talento che ha saputo superare ogni ostacolo sul suo cammino. Luis Henrique è pronto a una nuova avventura: l’Inter ha uff ... Segnala msn.com

