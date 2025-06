Quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio ai Referendum dell’8 e 9 giugno

Sei curioso di sapere quanto guadagnano gli scrutatori e i presidenti di seggio durante i referendum dell'8 e 9 giugno? In un periodo in cui ogni voto conta, anche il compenso può fare la differenza. Scopriamo insieme quale è il valore economico di questa importante funzione pubblica, un contributo fondamentale alla democrazia italiana. Continua a leggere per tutte le informazioni dettagliate!

L’8 e il 9 giugno gli italiani saranno chiamati a votare su cinque quesiti referendari. Chi presterà servizio ai seggi come scrutatore o presidente riceverà un compenso forfettario, variabile a seconda del numero di consultazioni e della tipologia del comune. Ecco tutte le informazioni al riguardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

