Quanto guadagnano Errani Paolini con la vittoria al Roland Garros? Montepremi di lusso per il primo Slam

Jasmine Paolini e Sara Errani regali un’emozione indimenticabile vincendo il loro primo Slam in doppio a Roland Garros. Un trionfo che vale anche un ricco montepremi, simbolo di successo e dedizione nel mondo del tennis. Ma qual è il guadagno esatto delle campionesse con questa prestigiosa vittoria? Scopriamo insieme quanto “pesano” i premi di questo storico trionfo nel circuito internazionale.

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno vinto il torneo di doppio al Roland Garros, riscattando la sconfitta rimediata dodici mesi fa nell’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Le Campionesse Olimpiche sono state impeccabili sulla terra rossa di Parigi, dove lo scorso anno conquistarono la medaglia d’oro ai Giochi, e si sono così regalate il primo Slam della carriera in coppia: si tratta del primo assoluto per Paolini mentre Errani ne aveva già portati a casa sei in doppio Il risultato è davvero encomiabile per le azzurre, che tre settimane fa avevano dettato legge agli Internazionali d’Italia e che oggi hanno ribadito la loro enorme caratura sul mattone tritato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanto guadagnano Errani/Paolini con la vittoria al Roland Garros? Montepremi di lusso per il primo Slam

