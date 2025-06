Quanto guadagna Sinner se vince il Roland Garros 2025 | montepremi e prize money

Il Roland Garros rappresenta una delle sfide più prestigiose del tennis mondiale, e vincerlo può cambiare la vita di un atleta. Ma quanto guadagna davvero chi solleva il trofeo? Scopriamo insieme i premi e i punti ATP in palio nel 2025, e quanto potrebbero portare a Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, protagonisti di questa emozionante corsa verso la gloria. Continua a leggere e scopri tutti i dettagli!

Il montepremi del Roland Garros. Quanto guadagnano Jannik Sinner e Carlos Alcaraz vincendo o perdendo la finale del torneo dello Slam di Parigi, in palio anche duemila punti ATP. 🔗 Leggi su Fanpage.it

