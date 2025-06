Quanto guadagna Gasperini alla Roma

Gran parte del merito dell`arrivo di Gian Piero Gasperini a Roma è di Claudio Ranieri, l`ex allenatore giallorosso che ha lasciato il post a. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Gasperini alla roma andrà a guadagnare almeno 5 sacchi all'anno, per noi era totalmente fuori budget Non è mai stata un'opzione per noi Partecipa alla discussione

Buongiorno giallorossi: ecco le prime pagine di oggi dei quotidiani sportivi #ASRoma #Romanews Partecipa alla discussione

Gasperini nuovo allenatore della Roma, tutti i dettagli dell'accordo - Inizia l’era Gasperini. La Roma si prepara ad accogliere il nuovo allenatore, atteso da novembre, per iniziare un nuovo progetto dopo ... iltempo.it scrive

CALCIOMERCATO ROMA 2025: Gasperini Ufficiale, Sargent e Woltemade in Arrivo | Svilar a rischio