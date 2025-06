Quando la vendetta è un buon pasto per anime dilaniate

In un mondo in cui le emozioni più oscure si mescolano al desiderio di giustizia, Laura Picklesimer ci immerge in un thriller avvincente e disturbante. "Quando la vendetta è un buon pasto per anime dilaniate" svela i segreti di una giovane studentessa che, tra omicidi e passioni inesplorate, sfida le convenzioni morali. Un romanzo che cattura e sconvolge, lasciando il lettore a riflettere sui limiti della vendetta e dell’amore.

Uccidi per amore di Laura Picklesimer, edito da Ubagu Press con la traduzione di Federica Principi (pp. 272, euro 17.90), racconta di una serie di omicidi commessi dalla giovane studentessa . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Quando la vendetta è un buon pasto per anime dilaniate

In questa notizia si parla di: Vendetta Buon Pasto Anime

