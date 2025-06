Quando la prossima gara di MotoGP? GP Italia 2025 | programma Mugello orari tv streaming

Se sei appassionato di MotoGP, segna in agenda il prossimo grande evento: dal 20 al 22 giugno, il Mugello ospiterà la nona tappa del Mondiale 2025, il prestigioso Gran Premio d’Italia. Con il suo spettacolare circuito tra colline toscane, offre emozioni indescrivibili e un’atmosfera unica. Non perdere questa occasione: scopri il programma, gli orari TV e streaming per vivere da vicino ogni istante di questa indimenticabile gara.

La MotoGP prosegue nel suo incedere con cadenza bisettimanale. Il prossimo appuntamento del Mondiale 2025 è difatti programmato dal 20 al 22 giugno al Mugello. La nona tappa stagionale sarà il Gran Premio d’Italia, che rappresenta uno degli eventi cardine dell’intera stagione per tradizione, contesto e atmosfera. Quello edificato sulle colline toscane è uno degli autodromi più spettacolari del mondo. Non manca nulla. Un lunghissimo rettilineo, curve veloci e curve tecniche, nonché continui saliscendi a donare un tocco speziato al già saporito piatto. Il pubblico, poi, non manca mai. Sono passati i tempi dei bagni di folla generati dalla popolarità di Valentino Rossi, ma l’ascesa di Francesco Bagnaia ha garantito una buona continuità in termini di spettatori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP Italia 2025: programma Mugello, orari, tv, streaming

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Prossima Gara Motogp? Gp Italia 2025 Programma Mugello Orari Tv Streaming

MotoGP al Mugello: il Gran Premio d’Italia 2025 si accende tra duelli e sorprese - Il Gran Premio d’Italia al Mugello 2025 si avvicina, promettendo emozioni tra duelli intensi e sorprese.

MotoGP, il ritorno di Luca Marini. "La peggior botta della mia carriera, non la dimenticherò", e fa un annuncio - Luca Marini aggiorna sulle sue condizioni dopo l'incidente durante i test della 8 Ore di Suzuka. Inoltre il pilota Honda spiega cosa sia successo in pista ... sport.virgilio.it scrive

MotoGP Mugello 2025: la guida per vivere al meglio l’evento - Scopri come vivere al meglio il MotoGP Mugello 2025. Guida completa per organizzare la tua esperienza al Gran Premio d’Italia. Come scrive sportal.it

MotoGP, Bagnaia vince il GP Italia al Mugello: classifica aggiornata e ordine di arrivo - Marini supera Miller e si riprende la terza posizione, nonostante l'infortunio alla mano: sarà importante capire come reagirà al dolorante nella seconda parte della gara. La gara della MotoGP di ... Come scrive fanpage.it

#mugellocircuit #mugello Mugello Circuit prossimamente... #biker