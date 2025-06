Quando i New York Cosmos erano come l' Arabia

Negli anni Settanta, i New York Cosmos erano il sogno americano del calcio, un vero e proprio fenomeno come l'Arabia Saudita di oggi. Con leggende come Pelé, Chinaglia e Beckenbauer, la squadra incarnava lusso e ambizione, attirando star e tifosi da tutto il mondo. Tuttavia, dietro le luci e il glamour, si nascondeva una realtà fatta di sfide e delusioni. Una storia che insegna come il successo può essere effimero quando manca la stabilità e la visione a lungo termine.

Negli anni Settanta un gruppo di imprenditori forma una squadra destinata a diventare un contenitore di stelle: Pelé, Chinaglia e Beckenbauer sbarcano nella Grande Mela. Tra voli privati, limousine e assegni da milioni di dollari non finirà bene.

