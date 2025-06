Qualificazioni ai Mondiali | vincono Inghilterra Olanda e Austria bene anche la Bosnia Pari tra Albania e Serbia I risultati

Le qualificazioni ai Mondiali si sono infiammate nella notte di sabato 7 giugno, con risultati che hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi: Inghilterra, Olanda e Austria conquistano vittorie importanti nei gironi G, H e K, mentre Bosnia e Albania continuano a dare battaglia. Tra sorprese e conferme, il cammino verso il Qatar 2026 si fa sempre più avvincente. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante serata di qualificazioni.

Qualificazioni ai Mondiali: i risultati dei gironi G, H e K, scesi in campo nella serata di sabato 7 giugno Nella serata di sabato sono scese in campo le nazionali dei gironi G, H e K, nelle qualificazioni ai mondiali, che hanno visto le vittorie di Inghilterra, Olanda e Austra rispettivamente contro Andorra, Finlandia e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Qualificazioni ai Mondiali: vincono Inghilterra, Olanda e Austria, bene anche la Bosnia. Pari tra Albania e Serbia. I risultati

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Qualificazioni Mondiali Inghilterra Olanda

Basket, Qualificazioni Mondiali 2027: sorteggio negativo per l’Italia. Tutti i gironi della prima fase - Il sorteggio per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027 ha riservato un esito negativo per l'Italia, inserita in un girone ostico.

Inghilterra, che fatica con Andorra | Olanda corsara in Finlandia, a segno Dumfries #qualificazionimondiali2026 #sportmediaset https://sportmediaset.mediaset.it/calcio/qualificazioni-mondiali-2026/qualificazioni-mondiali-linghilterra-si-affida-a-kane-esordio-vi Partecipa alla discussione

Qualificazioni #Mondiali2026: Bosnia ok con #Dzeko. Inghilterra solo 1-0 ad Andorra fra i fischi. L'Olanda vince 2-0 con #Dumfries-goal. Solo 0-0 fra Albania e Serbia con #Vlahovic in campo e #Manaj che sbaglia un rigore Partecipa alla discussione

Qualificazioni ai Mondiali: vincono Inghilterra, Olanda e Austria, bene anche la Bosnia. Pari tra Albania e Serbia. I risultati - nelle qualificazioni ai mondiali, che hanno visto le vittorie di Inghilterra, Olanda e Austra rispettivamente contro Andorra, Finlandia e Romania. Battuto di misura da un gol di Dzeko il San Marino ... Scrive calcionews24.com

Qualificazioni Mondiali 2026: Dumfries decisivo con l'Olanda, Kane trascina l'Inghilterra - Vittoria all'esordio per la Nazionale di Koeman con la rete dell'esterno dell'Inter. I Tre Leoni di Tuchel non brillano ma superano l'Andorra ... Secondo msn.com

Qualificazioni Mondiali 2026: Bosnia ok con Dzeko. Inghilterra solo 1-0 ad Andorra fra i fischi. L'Olanda vince 2-0, solo 0-0 fra Albania e Serbia - Il pesante ko dell`Italia contro la Norvegia è stato soltanto uno degli highlights di questa tornata di partite valide per le ... Riporta msn.com

Inghilterra-Olanda 2-2 Qualificazioni Mondiali Usa 94