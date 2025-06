Punta il coltello alla gola del figlio di otto mesi | arrestato

Una notte di terrore scuote una famiglia quando un uomo di 32 anni, in preda alla furia, minaccia di ferire gravemente il proprio bambino di otto mesi. Dopo un acceso alterco con la moglie, l'individuo si è scagliato contro gli agenti intervenuti, sfiorando il peggio. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale intervenire tempestivamente per proteggere vite innocenti e garantire la sicurezza di tutti.

Dopo aver litigato con la moglie ha dato in escandescenze, aggredendo i poliziotti che erano arrivati sul posto e minacciando addirittura di tagliare la gola al figlio di soli otto mesi. Un colombiano di 32 anni è stato arrestato dopo un complesso intervento da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Punta il coltello alla gola del figlio di otto mesi: arrestato

In questa notizia si parla di: Punta Coltello Gola Figlio Otto Mesi Arrestato

