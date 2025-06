Puliamo i quartieri missione in centro | raccolti 13 kg di rifiuti

Sabato 7 giugno, cittadini, ministri volontari di Scientology e volontari della parrocchia Beato Odorico si sono uniti in largo San Giorgio per restituire splendore al quartiere Missione in centro. Con passione e spirito di comunità , hanno raccolto 13 kg di rifiuti, dimostrando che insieme si può fare la differenza. Un esempio di collaborazione e cura del nostro ambiente, che ci invita a continuare su questa strada.

🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Puliamo i quartieri, missione in centro: raccolti 13 kg di rifiuti

