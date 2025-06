Puglia stop ai rapporti con Israele | minacce social per Emiliano

La decisione coraggiosa di Michele Emiliano di interrompere i rapporti con Israele per denunciare il grave “genocidio” palestinese ha scosso la regione, scatenando minacce e insulti sui social. In un clima di tensione crescente, il presidente della Puglia si trova ora al centro di una difficile sfida: difendere le proprie scelte e i valori della solidarietà, anche a costo di rischiare la propria sicurezza. La sua storia è un esempio di coraggio in tempi difficili.

“Faremo saltare in aria te e quella Regione di m.”, oltre a definirlo “nazista” e “sionista”. Sono due messaggi privati arrivati sul profilo Instagram del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo la sua decisione, la prima di un governatore in Italia, di rompere i rapporti con il governo israeliano per il “genocidio” palestinese. Per questo ora Emiliano – riportano alcuni quotidiani locali – potrebbe finire sotto tutela. Emiliano ha presentato denuncia in Questura allegando gli screenshot dei due messaggi ricevuti tra lunedì e martedì da un profilo all’apparenza anonimo e con una foto generica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

