Puglia caldo | Grumo Appula sfiorati i quaranta gradi Meteo

La Puglia si sta preparando a un’ondata di caldo record, con Grumo Appula che sfiora i quaranta gradi, facendo salire le temperature alle stelle. Il clima torrido mette alla prova cittadini e visitatori, richiedendo massime precauzioni per affrontare questa intensa ondata di calore. L’immagine, diffusa dal dipartimento della protezione civile, testimonia l’impatto di un’estate insolitamente rovente: ecco come la regione si prepara a vivere questa sfida.

Immagine tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Puglia, caldo: Grumo Appula, sfiorati i quaranta gradi Meteo proviene da Noi Notizie..

In questa notizia si parla di: Puglia Caldo Grumo Appula

