Pubblica assistenza città di Ravenna alla Uil | Sulle ambulanze soccorritori altamente qualificati

La Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv, rappresentata dal presidente Matteo Manca, desidera esprimere il suo forte rammarico per l'intervento della Uil Fpl in merito all'incontro tra le Rsu e il 118 Romagna riguardante l’esternalizzazione del servizio di ambulanza. La nostra priorità è garantire soccorritori altamente qualificati e servizi di eccellenza alla comunità, perché ogni intervento deve riflettere competenza, dedizione e rispetto per i cittadini.

"Pubblica Assistenza Città di Ravenna Odv in persona del presidente Matteo Manca, intende esprimere un grande rammarico per l'intervento della Uil Fpl in ordine all'incontro tenutosi fra le rispettive Rsu ed il 118 Romagna, avente ad oggetto l'esternalizzazione del servizio di ambulanza per la.

