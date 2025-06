PSG Inter il retroscena della Gazzetta sulla finale di Champions | Squadra svuotata dal punto di vista fisico e mentale e quelle parole di Inzaghi…

La realtà è che l’Inter, stanca e sfibrata sia fisicamente che mentalmente, si è trovata impreparata di fronte a uno dei momenti più cruciali della sua storia europea. Secondo quanto svela la Gazzetta dello Sport, le voci di un possibile addio di Inzaghi, in direzione Al Hilal, hanno acuito le tensioni e minato ulteriormente la concentrazione della squadra. Un retroscena che getta nuova luce su quella notte indimenticabile del 31 maggio, e sui motivi di una sconfitta che ha lasciato il segno.

PSG Inter, il retroscena della Gazzetta sulla finale di Champions: «Squadra svuotata dal punto di vista fisico e mentale, e Inzaghi.». Le voci sull’addio di Simone Inzaghi in direzione Al Hilal non hanno affatto aiutato la preparazione dell’ Inter alla finale di Champions League dello scorso 31 maggio contro il PSG. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che svela un retroscena. PSG INTER – « La realtà è che l’Inter è arrivata scarica alla finale con il Psg, l’avvicinamento alla partita di Monaco non è stato gestito bene. In campo si è vista una squadra svuotata, sia dal punto di vista fisico – e i dubbi sulla preparazione atletica filtravano da mesi – sia dal punto di vista mentale. 🔗 Leggi su Internews24.com